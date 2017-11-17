Çaldıkları motosikletlerin parçalarıyla yeni motosiklet yaptılar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta polisin düzenlediği operasyonda 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Hırsızların, çaldıkları iki motosikleti parçalayıp, yeni bir motosiklet yaptıkları ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla 5 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Operasyonda ele geçirilen motosikletlerin sahiplerini tespit etmek için inceleme yapan polis, motosikletlerden birinin parçalarında farklılık olduğunu belirledi. Motor bloğu ile şasesinde detaylı inceleme yapan ekipler, parçların İstanbul\'da 2 farklı semtte çalınan motosikletlere ait olduğunu saptadı. Motosikletler sahiplerine teslim edildi. Motosikletlerden birinin sahibi olan Ramazan Akhanım, motosikletinin 15 Kasım\'da evinin bahçesinden çalındığını, 2 gün sonra da bulunduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

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