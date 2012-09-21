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Yaşam

Çaldıkları malzemeler ile villa yaptılar

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yakutiye ilçesindeki 4 aynı kereste deposundan malzeme çalan kişilerin peşine düştü.

21 Eylül 2012 00:08

Erzurum'da hurdacıda çalışan 6 kişi Sanayi Mahallesi'ndeki keresteciler sitesinden çaldıkları malzemelerle kendilerine villa yaptı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yakutiye ilçesindeki 4 aynı kereste deposundan malzeme çalan kişilerin peşine düştü. İşyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, sağ ayağında aksama olan bir kişi ve açık kasa bir kamyonet tespit etti. Yapılan incelemede bu kişinin ve kamyonetin Erzurum’da hurdacı olarak faaliyet gösteren A.K.’nın olabileceğini tahmin edilerek yakın takibe alındı. 
 
Olaylarda kullanılan kamyonetin bu iş yerine ait olduğu görülerek, iş yeri çalışanlarının kamera görüntülerindeki şüpheli eşkallerinin uyması üzerine polis 18 Eylül günü işyerine operasyon düzenledi ve hırsızlık olaylarıyla ilgili iş yerinde A.K. (37), A.B. (18), A. K. (29), E. B. (19), A.K., (26) ve A.G. (25) gözaltına alındı. 
 
Şüphelilerin, hurdacının yanında çatı ve terasıyla 4 katlı villa inşaatını çalınan malzemelerle yapıldığı ileri sürüldü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.(
 

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