T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çaldıkları koyunların parasıyla dansöz oynatmışlar!

Konya'da 4 farklı hayvan hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

11 Kasım 2017 03:32

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 4 farklı hayvan hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, çaldıkları 26 küçükbaş hayvanı 7 bin 500 liraya satıp, parayla pavyonda içki içip, dansöz oynatarak harcadıkları öğrenildi. 

Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 21 Ekim-02 Kasım tarihleri arasında ilçeye bağlı Kolukısa Mahallesi'nde meydana gelen 4 farklı ağıldan çalınan hayvan hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma tarafından kurulan özel ekip, mağdurlar ve 70 kişinin bilgisine başvuruldu. Yapılan çalışmalar sonucunda  26 adet küçükbaş hayvanı çaldığı tespit edilen S.G., B.A., T.E., Ö.T., S.P. yakalanarak gözaltın alındı. Şüpheliler sorgularında hayvanları kendilerinin çaldığını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca hayvanları yaklaşık 7 bin 500 lira karşılığında sattıkları ve bu parayı pavyonda içki içip, dansöz oynatarak harcadıklarını söyledikleri öğrenildi. 

Yapılan sorgulamanın ardından dün adliyeye sevk edilen S.G., B.A., T.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ö.T., S.P. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca çalınan koyunları satın aldığı belirlenen B.T. ve Y.K.'ya da 'hırsızlık malı satın almak' suçundan haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

 

ETİKETLER

koyunhırsızlıkpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24