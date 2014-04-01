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Yaşam

Çaldıkları köpekleri aç bırakıp işkence yaptılar

Denizli'de, son günlerde sahipli köpeklerin çalınması, Hayvanları Koruma Derneği'ni harekete geçirdi.

01 Nisan 2014 10:32

Denizli'de köpeklerin çalındığı ihbari ile harekete geçen polis, 20 köpeğin izine ulaştı. Köpeklerin aç, susuz bırakılıp, işkenceye maruzkaldıkları öğrenildi.

DHA'dan Ramazan Çetin'in haberine göre, dernek yetkilileri, çalınan köpeklerin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit edip durumu polise bildirdi. Polis, Denizli Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği yetkilileriyle terk edilmiş eve baskın düzenledi.

 

20 köpekte şiddet izleri 

 

Baskında, aç, susuz halde 20 köpek bulunarak kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen köpeklerden bazılarının şiddet gördüğü, bazılarının vücutlarında yaralar olduğu tespit edilip tutanak tutuldu. Köpekler, belediye hayvan barınağına götürüldü. Köpeklerin işlemlerinin ardından tutanakla sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

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