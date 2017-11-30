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Çaldıkları güvercinleri sahibinin kapısına bırakıp kaçtılar

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, Berkant Önal'a ait 40 bin TL değerindeki 35 güvercini kümesten çalan hırsızlar, kuşları Önal'ın evinin önüne bırakarak, kaçtı

30 Kasım 2017 16:26

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, Berkant Önal\'a ait 40 bin TL değerindeki 35 güvercini kümesten çalan hırsızlar, kuşları Önal\'ın evinin önüne bırakarak, kaçtı.
Olay, geçen pazar gecesi, İzmit Gültepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Beyhan Sokak\'ta oturan Berkant Önal\'a ait kümeste bulunan 40 bin TL değerindeki 35 cins güvercin, kümesin kapısı kırılarak, çalındı. Önal\'ın şikayeti üzerine polis, güvercinleri hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı. Kuşların çalındığına dair haberlerin yayınlanması ardından hırsızlar, kutunun içine koydukları 35 güvercini gece, Önal\'ın evinin önüne bırakıp, kaçtı. Berkant Önal, güvercinlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. 

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