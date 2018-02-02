Çaldıkları elektronik eşyaları satarken yakalandılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ve Didim ilçelerindeki iş yerlerinden elektronik eşya hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Söke- Milas Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna giren hırsızlar, bilgisayar, elektrikli ısıtıcı, elektrik kablosu çaldı. Olaydan bir gün sonra Didim\'de bir iş yerinden bilgisayar, monitör ve 200 metre elektrik kablosu, başka bir işyerinden ise tablet bilgisayar çalındı. Hırsızlıkların ardından hakerete geçen jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi Y.A. ve E.A., ellerindeki çalıntı malzemeleri satmak üzereyken jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.



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