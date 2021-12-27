Çaldıkları arabanın üzerine 'İşte böyle çalarız' yazıp kaçtılar

İstanbul Esenyurt'ta çaldıkları araç ile inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soyan hırsızlar, işleri bittikten sonra aracın üzerine “İşte böyle çalarız” yazarak kayıplara karıştı.

Olay, 21 Aralık Salı günü Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracını park ederek evine çıkan Yusuf Ağbolat, sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını fark etti. Durumu hemen yetkililere haber veren Ağbolat, aradan geçen birkaç günün ardından aracının bir hırsızlık olayında kullanılarak sokak ortasında terk edildiğini öğrendi.

Hırsızların, sprey boya ile araç kaputuna “İşte böyle çalarız” yazdığını ve kapıya gülücük çizdiğini gördüğünde Ağbolat, büyük şaşkınlık yaşadı.

"Arabamı perişan etmişler"

Yaşadığı sıra dışı hırsızlık hikayesini anlatan Yusuf Ağbolat,

“21 Aralık Salı gecesi işten döndüğümde aracımı evimin önüne park ettim. Saat 12 gibi dışarıya çıktığımda aracım yerinde duruyordu. Hatta döndüğümde kapılarını kontrol ettim. Daha sonra eve girdim ve sabah uyandığımda aracımın yerinde olmadığını gördüm. Tabi o an çalındığını anladım ve polis ekiplerine haber verdim.

Daha sonra kendim aracımı aramaya başladım. Dün akşam sıralarında ise polis aradı ve arabayı bulduklarını söyledi. Otoparka çekmişler arabamı ve parmak izi incelemesi yapmışlar.

Ben de tabi hemen aracımın yanına gittim. Ve aracımın üzerinde ‘İşte böyle çalarız’ yazdıklarını ve kapıya gülücük çizdiklerini gördüm.

Bununla da kalmamışlar ve arabamı perişan etmişler. Aynasını kırmışlar, yan tarafını vurmuşlar, kilidi kırmışlar. Yani anlayacağınız biz mağdur olduk. Kaç gündür iş yapamıyoruz çünkü bu araç bizim elimiz ayağımız. Bu olmadan iş yapamıyoruz” dedi.

"Aracımı neden siyaha boyadın?"

Hırsızların aracına binlerce liralık zarar verdiğini söyleyen Ağbolat,

“Düpedüz vicdansızlık bu. Bu vicdansızlara ne söyleyebilirim ki. Ben bu aracı nasıl kazandım, bu hale getirdim ben bilirim.

Tamam aldın götürdün ama aracımı neden siyaha boyadın, camlarını kırdın, bir sürü zarar verdin. Ben bunları nasıl yaptıracağım şimdi. Tüm bunları da geçtim arabayı temizlemek için ellerim ne hale geldi. Tiner ile sabahtan beri temizlik yapıyorum ellerim perişan oldu” dedi.