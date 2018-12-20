Çaldıkları altınları polis kovalamacasında yola attılar

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da polisin \'dur\' ihtarına uymayarak hafif ticari araçla kaçmak isteyen 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sırasında Denizli\'den çaldıkları ortaya çıkan ziynet eşyalarını yola attı. Şüpheliler, yakalanarak gözaltına alınırken, 6 parça altın ziynet eşyası, polis tarafından yoldan toplandı.

O lay, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Göksu Caddesi üzerinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 07 EGC 29 plakalı hafif ticari araca \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak içerisinde 3 şüpheli bulunan araç, durmadı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler, Göksu Caddesi üzerinde yola ziynet eşyaları attı. Gündoğdu Mahallesi 2498 Sokak\'ta sıkıştırılan araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇALDIKLARI ALTINLARI ATMIŞLAR

Bir polis ekibi, 3 şüpheliyle birlikte Göksu Caddesi üzerine gelerek yola atılan ziynet eşyalarını aradı. Yolda 2 altın küpe, 1 altın bilezik, 1 altın kolye zinciri ve 2 altın yüzük bulundu. Haklarında hırsızlık suçundan çok sayıda polis kaydı olduğu belirlenen şüphelilerin ziynet eşyalarını Denizli\'den çaldığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI