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Çaldıkları 450 litre akaryakıtla yakalandılar

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, TIR ve traktörlerden 450 litre akaryakıt çalan 2 şüpheli, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı

19 Aralık 2017 16:44

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, TIR ve traktörlerden 450 litre akaryakıt çalan 2 şüpheli, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi\'nde dün yol kontrolü yaptığı sırada şüphe üzerine 42 HBH 14 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Sürücü S.C (30) ve yanındaki F.M.\'nin (24) tedirgin hareketlerinden şüphelenip, bagajdaki bidonlarda arama yaptı. Yapılan aramada bidonların içindeki 450 litre mazotun, çalıntı olduğu ortaya çıktı. Mazotları ilçenin farklı bölgelerinden TIR ve traktörlerden çaldığı ileri sürelin S.C. ve F.M., gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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