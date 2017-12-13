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Çaldıkları 4 büyükbaşı bir arabaya dolduran hırsızlar yakalandı

Otomobilin bagajına ve arka koltuğuna sıkıştırılan hayvanların ayaklarında kırıklar tespit edildi

13 Aralık 2017 00:38

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı bir otomobile yükleyerek kaçarken yakalanan şüpheliler, tutuklandı.

Çubuk'a bağlı Gökçedere Mahallesi'nde, Savaş Şanlı’ya ait ahırdan 4 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelendikleri 66 AR 772 plakalı otomobili takibe aldı. Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan araçtaki şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından Yukarı Çavundur Mahallesi Direkli mevkisinde yakalandı.

 

Gözaltına alınan A.Y. (34) ve U.Ş. (26) jandarmadaki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü. Buradan adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Otomobilin bagajına ve arka koltuğuna sıkıştırılan hayvanların ayaklarında kırıklar tespit edildi. Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

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