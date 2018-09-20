Çaldığı tüfekle kaçan genç, çatışmada yaşamını yitirdi

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Sason ilçesinde, köyden çaldığı araç ve kalaşnikof tüfek ile kaçan Mehmet Barış (25), jandarma ile girdiği çatışmada yaşamını yitirdi. Barış\'ın akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce bir örgüte katılmak üzere gittiği Suriye sınırındaki Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde yakalandığı iddia edildi.

Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde Mehmet Barış, saat 16.00 sıralarında, köyden çaldığı araç ve kalaşnikof tüfek ile kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Barış\'ı bulmak için çalışma başlattı. Kırsal alanda bulunan Mehmet Barış ile jandarma arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında Barış, yaşımını yitirdi. Mehmet Barış\'ın akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce bir örgüte katılmak üzere gittiği Suriye sınırındaki Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde yakalandığı iddia edildi.

Jandarma ekipleri, Mehmet Barış\'ın çaldığı kalaşnikof tüfek ve 2 şarjör ve aracın sahibini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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