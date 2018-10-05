Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı: Eşimin ölümünden sonra pırlanta saplantısı oluştu (2)

YÜZÜK TIBBİ MÜDAHALE İLE ÇIKARTILACAK

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, İrlandalı turist Ian Camppel\'ın müşteri gibi girdiği kuyumcudan çalarak yuttuğu 2,5 kıratlık 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğü doğal yollardan kalın bağırsağından çıkartabilmesi için 36 saat süren bekleyişten sonuç alınamadı. Doktorlar yüzüğün tıbbi müdahale ile çıkartılmasının ise riskli olduğunu bildirdi. Gözetim süresi de dolan Camppel, adliyeye sevk edilmeyi beklerken polislere kendi isteği ile tüm riskleri kabul ederek, yüzüğün tıbbi müdahale ile çıkartılması için yazılı onay verdi. Bunun üzerine Camppel, polis eşliğinde Marmaris\'teki özel bir hastaneye götürüldü. Camppel\'e burada kolonoskopi yapılacağı öğrenildi.



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)