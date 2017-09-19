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Çaldığı otomobille polis noktasına çarpınca yakalandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde çaldığı otomobille kaçmaya çalışan 23 yaşındaki Muhammed Emin O

19 Eylül 2017 21:08

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde çaldığı otomobille kaçmaya çalışan 23 yaşındaki Muhammed Emin O., polis noktasına çarpınca yakalandı.
Çorum\'un Osmancık İlçesi\'nde iM.G. yönetimindeki 19 HG 644 plakalı otomobil, Muhammed Emin O. tarafından çalındı. M.G.\'nin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Osmancık şehir girişindeki denetim noktasında bulunan polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Hızla denetim noktasına yaklaşan şüpheli, polisin \'Dur\' ihtarına uymadı. Kontrol noktasındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada hafif yaralanan şüpheli, gözaltına alındı. Olayın jandarma bölgesinde gerçekleşmesi nedeniyle polis, Muhammed Emin O.\'yı jandarma ekiplerine teslim etti. Soruşturma sürüyor.

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