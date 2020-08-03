Çaldığı otomobili 25 bin lira karşılığında sahibine geri veren hırsız yakalandı

İstanbul'da bir şahıs, önce girdiği evden otomobil anahtarını, ardından kapıda park halinde olan lüks otomobili çaldı. Şahıs daha sonra aracın sahibini arayarak 25 bin TL fidye karşılığında aracı vereceğini söyledi. Çaldığı otomobili fidye karşılığında sahibine geri veren zanlı, polis tarafından yakalandı.

İstanbul Sultanbeyli'de oturan 19 yaşındaki D.G'nin evine hırsızlık amacıyla giren Alpay İ., içeride bulunan kontak anahtarıyla kapının önünde olan lüks otomobili çaldı.

Alpay İ., olaydan sonra aracın sahibi D.G.'yi arayarak, 25 bin lira fidye karşılığında aracı geri vermeyi teklif etti.

Teklifi kabul eden mağdur önce Alpay İ. ile Sancaktepe'de buluşup istenen parayı teslim ederek aracını geri aldı, ardından durumu polise şikayet etti.

Yürütülen çalışma sonunda Alpay İ.'yi 2 Ağustos'ta Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Kaptan-ı Derya Caddesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. (İHA)