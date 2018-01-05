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Çaldığı malzemeleri internette satarken yakalandı

BURSA, (DHA)- BURSA'da Murat N

05 Ocak 2018 20:38

BURSA, (DHA)- BURSA\'da Murat N. (23), park halindeki bir otomobilin camını kırarak çaldığı asansör kumanda malzemelerini internette satmak isterken yakalandı.
İddiaya göre, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Deveciler Sokak\'ta park halindeki 16 AL 039 plakalı otomobilin camını kıran Murat N., aracın koltuğunda bulunan asansör anakartı ile bir el terminali ve buna ait kabloyu çaldı. Murat N. daha sonra piyasa değeri 5 bin lira olan çalıntı malzemelerin fotoğraflarını, internetteki sosyal paylaşım sitesinde yayınlayarak satmak istedi. İhbar üzerine Murat N. ile irtibat sağlayıp müşteri gibi pazarlık yapan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirledikleri buluşma noktasına gelen şüpheliyi çalıntı malzemelerle birlikte yakaladı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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