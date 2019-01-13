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Çaldığı malzemeleri hurdacıya sattı, yakalandı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde işyerinin deposundan çaldığı malzemeleri hurdacıya satan kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı

13 Ocak 2019 18:39

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT\'ın Sorgun ilçesinde işyerinin deposundan çaldığı malzemeleri hurdacıya satan kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İlçe merkezinde Aziz Yağan\'a ait iş yerinin deposundan 26 bin TL değerinde motor, redüktör, kaynak makinesi gibi çeşitli malzemeler çalındı. Aziz Yağan\'ın şikayeti üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonrası hırsızlık olayının zanlısının S.S. olduğu ve malzemeleri sanayi sitesinde bir hurdacıya sattığı belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan S.S. sevk edildiği adliyede,  adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Çalınan malzemeler ile sahibine teslim edildi.

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