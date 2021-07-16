Çaldığı kamyonun benzini bitince, yolda bırakıp başka kamyon çaldı!

Adana'da çaldığı kamyonu gittiği Gaziantep’te yakıtı azalınca satıp bir başka kamyon çalan Sinan T. (30), yakalandı. Sinan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde yaşayan Y.Ç., 9 Temmuz sabahı uyandığında evinin önüne park ettiği kamyonunun yerinde olmadığını fark etti.



Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi oldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.



Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı, araç çalmaktan yargılanırken, tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakılan Sinan T.’nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Yakıtı azalınca başka kamyon çalmış!

Polis, yaptığı çalışmada Sinan T.’nin, düz kontak yaparak kamyonu çalıp Gaziantep’e gittiğini, yakıtının azalması üzerine aracı sattığını, aynı yöntemle bir kamyon daha çalıp, İzmir’e gitme hazırlığı yaptığını belirledi.



Ekipler, Gaziantep’te operasyon düzenledi. Beklediği dinlenme tesisinde polisleri görünce yaya olarak kaçmaya çalışan Sinan T., kısa süreli kovalamacayla yakalandı.

"Polis, benimle uğraşmaz diye düşündüm"

Emniyete götürülen Sinan T., ifadesinde, "Adana polisinin TIR şebekesine operasyon yaptığını öğrendim. Bu nedenle benimle uğraşamayacaklarını düşünerek Mersin’den Adana’ya gelip, kamyon çaldım. Adana’da biraz gezdikten sonra Gaziantep’e gittim. Oradan da İzmir’e geçecektim" dediği belirtildi.



Şüphelinin, hırsızlık suçundan 32 suç kaydının olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)