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Çaldığı büyükbaş hayvanlar için nakliyeciyi çağırınca yakalandı

Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, ahırlardan büyükbaş hayvan çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada plakası tespit edilen kamyonun sürücüsü yakalandı

03 Kasım 2017 13:07

Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, ahırlardan büyükbaş hayvan çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada plakası tespit edilen kamyonun sürücüsü yakalandı. Nakliyecilik yaptığını söyleyen sürücüyü arayarak çaldığı hayvanları taşıtmak isteyen 70 yaşındaki Şeref A. gözaltına alındı.
Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvan hırsızlıklarının ardından soruşturma başlattı. Polis, çalınan hayvanların götürüldüğü aracın plakasını tespit etti. İzmit\'te yakalanan aracın sahibi nakliyeci olduğunu belirtti. Sürücü, adli kayıtlarda bulunan fotoğrafından hayvan hırsızını tespit etti. Şeref A. yeniden hayvan çalarak nakliyeciye ulaşması üzerine polis operasyon düzenledi. Şeref A. yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul\'dan gelen Şeref A.\'nın gece ahırlara girerek çaldığı büyükbaş hayvanları yola yakın ağaçlık alanlara götürerek bağladığı, ilerleyen saatlerde kendini hayvan satıcısı olarak tanıtarak nakliyecileri çağırdığı belirlendi. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Karabük\'te hayvan hırsızlığı olaylarına karıştığı tespit edilen Şeref A., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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