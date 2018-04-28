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Çaldığı bisikleti çaldılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Adem E

28 Nisan 2018 12:46

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Adem E.\'nin çaldığı bisiklet, elini yüzünü yıkamak için girdiği camide, bir başka hırsız tarafından çalındı. Bisikletin bulunması için polise başvuran Adem E. (52), sorgusunda suçunu itiraf etti, \"Camide hırsızlık olur mu? Memlekette namuslu adam kalmamış\" dedi.
Olay, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi\'nde meydana geldi. Adem E., İbrahim Vuranay\'a ait bisikleti iş yerinin önünden çaldı. Bir süre bisikletle gezen şüpheli, yorulunca elini yüzünü yıkamak için yol üzerindeki camiye girdi. Elini yüzünü yıkayan Adem E., geri döndüğünde duvar kenarına bıraktığı bisikletin çalındığını fark etti. Adem E., emniyete giderek, bisikletinin çalındığını söyleyip bulunmasını istedi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adem E.\'ye bisikletin markasını ve ne kadara aldığını, faturasının olup olmadığını sordu. Şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine kuşkulanan polis, Adem E.\'yi çapraz sorguya aldı. Sorguda, Adem E., suçunu itiraf etti, \"Bu bisikleti dolaşmak için çaldım. Camiye girip elimi yüzümü yıkamak istedim. Başka hırsız da gelip benden çalmış, camide hırsızlık olur mu? Memlekette namuslu adam kalmamış\" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem E., çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

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