T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çaldağı'nda ağaç kesimine Danıştay'dan fren

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-DANIŞTAY 8

03 Ekim 2017 19:09

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-DANIŞTAY 8. Dairesi, Manisa\'nın Turgutlu İlçesi\'ndeki Çaldağı\'nda işletilmek istenen nikel madeni için orman tahsis izni veren Manisa 1. İdare Mahkemesi\'nin kararını bozdu. Danıştay\'ın kararında, ormanlık alanlarda madencilik faaliyetleri yapılamayacağı belirtildi.
Manisa 1. İdare Mahkemesi\'nin Çaldağı\'ndaki orman tahsis izni veren kararını, Danıştay 8. Dairesi bozdu. Danıştay 8. Dairesi, Anayasa\'nın 169. maddesine dayandırarak aldığı 11 Temmuz 2017 tarihli kararında, \'Ormanların korunması gereken en önemli doğal kaynaklardan biri olduğu\' belirtildi. Anayasa\'da \"Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez\" hükmü bulunduğuna dikkat çekilen Danıştay kararında, Manisa 1. İdare Mahkemesi\'nin Çaldağı\'ndaki ormanlık alanın maden şirketine tahsis edilmesi kararının eksik inceleme ve değerlendirmeye dayalı olduğu, hukuki isabet bulunmadığı vurgulandı.
Kararla ilgili yazılı açıklama yapan Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) Basın Sözcüsü Metin Sert, \"Danıştay açıkça \'Çaldağı\'nda orman var, olmaz\' diyor. Bizler yıllardan beri, \'Bu madencilik projesi uygulanacak olursa, Çaldağı\'nda kesilecek ağaç sayısı 2 milyonu bulacak\' diyoruz. Bu da Çaldağı\'ndaki orman dokusunun tamamen yol edilmesi ve Turgutlu ile civar köylerin erozyon tehdidi altına girmesi demektir. Kaldı ki bu miktarda ağaç kıyımı için hiçbir yerden izin verilemez. Dolayısıyla Danıştay bu kararıyla bizlerin ne kadar haklı olduğuna hukuksal olarak onay verirken, mahkemenin kararını da \'Hukuki isabet bulunmadığı\' gerekçesiyle bozmuş ve ormanlık alanlarda bu tür faaliyetlere izin verilmesinin anayasaya aykırı olduğunu belirtmiştir. Danıştay, ormanlık alanların kamu yararına korunması gerektiğini belirttiği bu kararıyla aynı zamanda Çaldağı\'nda madenilik projesine izin veren ÇED raporuna da atıfta bulunarak ÇED raporunun da onaylanmaması gerektiği mesajını vermektedir\" dedi.
Sert, kararın kendilerine yeni tebliğ edildiğini belirterek, Çaldağı\'nda yapılacak olan bilirkişi keşfi ve ÇED raporunun iptali istemiyle ilgili açtıkları dava için de Danıştay 8. Dairesi\'nin bu kararının büyük anlam ve önem taşıdığını söyledi. Sert, \"Bilirkişilerin ve ÇED davasında karar verecek mahkeme heyetinin Danıştay\'ın bu kararını göz önüne alacaklarına inanıyoruz\" diye konuştu.
VTG Madencilik şirketi tarafından 2012 yılı 5 Haziran\'ında, Dünya Çevre Günü\'nde bile Çaldağı\'nda ağaç kesimi yapıldığını öne süren Sert, \"Bundan sonra Çaldağı\'nda hiçbir şirket bir tek ağacın dalına bile dokunamayacak\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DoğanManisa DHADANIŞTAYDairesi Manisa TurgutluManisaMahkemesiDanıştayDairesiDairesi AnayasaTemmuzAnayasaKararlaTurgutluPlatformu TURÇEP Basın Sözcüsü Metin SertBizlerBuKaldıDolayısıyla DanıştaySertVTG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24