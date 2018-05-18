Çalar saatlere ilgi kalmadı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 40 yıldır saatçilik yapan Şükrü Aykaşer, cep telefonunun icadıyla birlikte, çalar saate olan ilginin kalmadığını söyledi.

Hızla gelişen teknolojiyle birlikte çalar saatler de önemini kaybetmeye başladı. Ramazan ayında sahurda uyanmak için kurulan çalar saatlerin yerini telefon aldı. Kayseri\'de 40 yıldır saatçilik yapan Şükrü Aykaşer, çalar saat satışı yapamadıklarını ifade ederek, \"Geçmiş yıllarda Ramazanda insanlar sahura rahat kalkabilmek için çalar saatlerini getirir, bakımını tamirini yaptırırdı. Şimdi ise gerek insanlar günlük yaşamında, gerekse de işe kalkmak için baş ucuna cep telefonu alarmını kuruyor. Eski çalar saatler artık aksesuar olarak kullanıyor. Dükkanımızda halen sattığımız çalar saatler 30 TL\'den başlıyor. 100 TL\'ye kadar farklı kalitede saat var\" dedi.



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