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Dünya

Calala Adası’nda milyon dolarlık tatil

Celal Sönmez / Londra, 24 Ağustos (DHA) -  Türk asıllı Timuçin Avni Wickham’ın sahibi olduğu Calala Adası’nda bir haftalık tatilin bedeli bir milyon dolar

24 Ağustos 2017 11:57

Celal Sönmez / Londra, 24 Ağustos (DHA) -  Türk asıllı Timuçin Avni Wickham’ın sahibi olduğu Calala Adası’nda bir haftalık tatilin bedeli bir milyon dolar.
DHA\'nın sorularını yanıtlayan, Karayiplerde yer alan, Calala Adası’nın sahibi Timuçin Avni Wickham, “Tatil, ABD’nin herhangi bir kentinden bir özel jet yolculuğuyla başlıyor ve Nikaragu’ya inen uçaktan helikopter transferiyle adaya ulaşılıyor” dedi.
Tropik Calala Adası 10 kişinin konaklayabileceği dört villaya ev sahipliği yapıyor.
Ziyaretçilerin 25 kişilik bir ekip tarafından ağırlanacağı adada, mahremiyet sağlamak adına bölgenin uçuşa yasaklandığını söyleyen Wickham, “Calala Adası eski zamanlarda korsanların uğrak yeri olarak kullanılmış, biz de misafirlerimizi sadece lüks bir tatile değil, aynı zamanda tarihi bir yolculuğa da çıkarıyoruz” dedi.
Tatilin ücretinin yüzde 10’unun Calala Adası yakınlarında bir okul inşa etme amacıyla bağışlanacağını söyleyen Wickham, “Calala Adası misafirlerine dokunulmamış resiflerde sınırsız dalış, kişisel havai fişek gösterileri, sınırsız şampanya, havyar tadım dersi, 12 ayrı yemekten oluşan akşam yemeği, adaya özel olarak getirtilen puro sarma uzmanları eşliğinde kendi purolarını hazırlama imkânı, tatillerini harika bir anıya dönüştürmek için bir Hollywood videografı ve 150 bin dolar değerinde bir hazine sandığı arama macerası sunuyor” dedi.
(Fotoğraflı)

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