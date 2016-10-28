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BBC Türkçe

Calais'den ayrılmak istemeyen çocuklar günlerdir sokaklarda

Tahliyesine başlanan Fransa'nın Calais kentindeki mülteci kampını terketmek istemeyen çoğu çocuk bir grup günlerdir sokakta yaşıyor. Grup İngiltere'ye gönderilmeyi beklerken, insan hakları kuruluşları ise İngiltere ve Fransa'yı yavaş hareket etmekle suçlu

28 Ekim 2016 18:30

Pazartesi günü tahliyesine başlanan Fransa'nın Calais kentindeki mülteci kampını terketmek istemeyen en az 80 kişilik bir grup, günlerdir kamp yakınındaki bir sanayi tesisinde yaşıyor.

Çoğu çocuk bu grup İngiltere'ye gelme umuduyla, insani olmayan koşullarda uyuyor.

Fransa ve İngiltere hükümetleri ise yardım kuruluşları tarafından insan haklarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Yaşam koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle yıkılan kampta yaklaşık 7 bin mülteci yaşıyordu.

"Orman" olarak bilinen bu kamptaki mülteciler bu hafta aşamalı olarak Fransa'daki diğer mülteci kamplarına götürüldü.

İngiliz hükümeti Fransız yetkililerden Calais'de kalan çocukların uygun şekilde korunmasını istedi.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ise "Çocukları korumanın en iyi yolu İngiltere'nin sorumluluklarını hızlıca yerine getirmesi" dedi.

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İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu 'Save the Children' (Çocukları koruyun) yetkilisi Doroty Sang ise işlemler beklenirken onlarca çocuğun büyük bir tehlikeye ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

ABD merkezli İnsan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü) yetkilisi Michael Garcia Bochenek ise Fransız ve İngiliz hükümetlerini günlerdir çocukların insani olmayan koşullarda yaşadıklarını bilmelerine rağmen yavaş hareket ettikleri gerekçesiyle eleştirdi.

Calais'teki tahliyeyi izleyen İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Baroness Sheehan da, çocukların uluslararası çocuk hakları sözleşmesi gereği sahip olduğu hakları hatırlattı. İngiltere ve Fransa'nın da imza attıkları bu sözleşmeye uymadıklarını belirtti.

Soğuyan havalara karşı battaniyelere sarılarak bekleyen mülteci çocuklar ise her iki ülkeyi de "ırkçı" olmakla suçluyor.

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