Calais’deki sığınmacılar Fransa geneline dağıtılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Fransız "i-Tele" kanalında yayınlanan röportajda, Calais'de yaşayan binlerce sığınmacının ülke geneline dağıtılacağını bildirdi.

Hollande, yetkililerin ülkenin diğer bölgelerindeki kabul ve oryantasyon merkezlerinde 9 bin kişilik yer ayarlamaya çalıştığını kaydetti.

Sığınmacıların 3 ila 4 ayla sınırlı bir süre için 40-50 kişilik gruplar halinde ayrılacağını söyleyen Hollande, iltica kriterlerine uyanların Fransa'da kalmalarına izin verileceğini, diğerlerinin ise sınır dışı edileceğini söyledi.

Fransa'nın 164 kabul merkezinden birinin bulunduğu Tours kentindeki merkezi ziyaret eden Hollande, Calais kampındaki koşulların özellikle savaştan kaçıp gelmiş insanlar için aşırı derecede zorlu olduğunu söyledi.

Hollande nihai hedefin "Jungle” adı takılan ve yıl başında kısmen yıkılan Calais'de kampın tamamen dağıtılması olduğunu söyledi.

Fransız Cumhurbaşkanı'nın pazartesi günü Calais kentini ziyaret etmesi bekleniyor.

Fransa'da çok sayıda muhafazakar ve aşırı sağcı politikacı, Fransa'nın Suriye'den zaten on binlerce sığınmacıyı kabul ettiği eleştirisinde bulunuyor.

Calais'de Ortadoğu ve Afrika'dan sığınmacılar kalıyor. Çoğu geçen tren ya da kamyonlara atlayıp İngiltere’ye ulaşmaya çalışıyor.

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AP/Reuters, BS/EC