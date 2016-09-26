Calais mülteci kampı kapatılıyor

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, pazartesi günü Calais'ye yaptığı ziyarette Manş Denizi kıyısındaki mülteci kampının "tamamen ve kalıcı olarak" kapatılacağını duyurdu. Hollande, Fransa hükümetinin "bu kararı sonuna dek” uygulamakta kararlı olduğunu kaydetti.

Hollande ayrıca İngiliz hükümetine, sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu. İngiliz kurumlarından "Fransa'nın insani çabalarını desteklemesi” talebinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, Brexit referandumunun Londra hükümetini sorumluluklarından muaf tutmadığını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, dün bir televizyon kanalında yayınlanan röportajında da Calais'de yaşayan binlerce sığınmacının gelecek haftadan itibaren ülke geneline dağıtılacağını duyurmuştu. Hollande, yetkililerin ülkenin diğer bölgelerindeki kabul merkezlerinde 9 bin kişilik yer ayarlamaya çalıştığını kaydetmişti.

Touquet Anlaşması

İngiltere'yle Fransa arasında 2003 yılında imzalanan Touquet Anlaşması, Fransa'nın Manş Denizi'ni geçmek isteyen sığınmacıları alıkoymasını öngörüyor. Bunun karşılığında İngiltere de sığınmacıları alıkoyması için Fransa'nın kuzeyine kurulan duvar ve çitleri finanse ediyor. Bunlar arasında yapımına geçen salı başlanan ve sığınmacıları limandan uzak tutması amaçlanan 2,7 milyon euro maliyetli duvar da bunuyor.

Hükümet verilerine göre, Fransa’nın İngiltere’ye en yakın mesafedeki liman kentinde kurulu "Calais'nin cangılı" olarak da adlandırılan kampta, yaklaşık 7 bin kişi yaşıyor. Ancak bölgede görevli yardım örgütleri kampta 10 binden fazla kişinin çadır ve barakalarda yaşadığını belirtiyor.

Mültecilerin çoğu feribotlarla ya da Manş tünelinden araba veya kamyonlarda saklanarak İngiltere'ye geçmeye çalışıyor.

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AFP/dpa, BD/BK