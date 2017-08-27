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Çalacak bir şey bulamayınca yangın tüplerini boşalttılar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde eğitime açılacak bir kreşe giren hırsızlar, çalacak bir şey bulamayınca yangın tüplerini etrafa sıktı

27 Ağustos 2017 19:12

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde eğitime açılacak bir kreşe giren hırsızlar, çalacak bir şey bulamayınca yangın tüplerini etrafa sıktı.
Gece saatlerinde, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Hilal Sokak\'ta bulunan kreşe hırsızlar girdi. Kreşten gelen sesleri duyan vatandaşlar polise haber verdi. Polis olay yerine gelirken, kapıyı kırarak içeri giren kişilerin çalacak bir şey bulamayınca yangın tüplerini etrafı sıktıkları görüldü. Kreşin önümüzdeki günlerde eğitime açılacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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