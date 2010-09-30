T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Çakmaktaşlar 50 yaşında

Televizyon tarihinin en başarılı çizgi dizilerinden 'The Flintstones/ Taş Devri', 50 yaşında...

30 Eylül 2010 03:00

T24- Televizyon tarihinin en başarılı çizgi dizilerinden 'The Flintstones/ Taş Devri', 50 yaşında...


Hanna-Barbera yapımı olan 'Taş Devri' 1960 - 1966 yılları arasında Amerikan 'prime time'da altı sezon boyunca ABC kanalında gösterildi.


'Taş Devri'nin baş karakterleri ise Fred Çakmaktaş, Vilma Çakmataş, Çakıl, Barney Moloztaş, Betty Moloztaş, Bambam.


Uzun yıllar boyunca Türkiye'de de yayınlanan ve hala yayınlanmakta olan 'Taş Devri' televizyon tarihinin  en başarılı yapımlarından biri olarak görülüyor.


Google da 'Taş Devri'ne özel logo hazırladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24