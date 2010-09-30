Çakmaktaşlar 50 yaşında

T24- Televizyon tarihinin en başarılı çizgi dizilerinden 'The Flintstones/ Taş Devri', 50 yaşında...



Hanna-Barbera yapımı olan 'Taş Devri' 1960 - 1966 yılları arasında Amerikan 'prime time'da altı sezon boyunca ABC kanalında gösterildi.



'Taş Devri'nin baş karakterleri ise Fred Çakmaktaş, Vilma Çakmataş, Çakıl, Barney Moloztaş, Betty Moloztaş, Bambam.



Uzun yıllar boyunca Türkiye'de de yayınlanan ve hala yayınlanmakta olan 'Taş Devri' televizyon tarihinin en başarılı yapımlarından biri olarak görülüyor.



Google da 'Taş Devri'ne özel logo hazırladı.



