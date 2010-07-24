-ÇAKMAKLI:"REFERANDUMDA HAYIR OYU VERECEĞİZ" KİLİS (A.A) - 24.07.2010 - MHP Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Çakmaklı, ''12 Eylülde yapılacak olan referandumda hayır oyu vereceğiz'' dedi. Çakmaklı, MHP Kilis İl Başkanlığı binasında düzenlediği toplantıda, 12 Eylüldeki referandumun, anayasa değişikliğinden ibaret olmadığını savundu. Parti olarak, referandumda ''hayır'' diyeceklerini ifade eden Çakmaklı, şöyle konuştu: ''Biz referandumda 'Hayır' diyeceğiz. Eğer sonuç 'Evet' çıkarsa AK Parti, devleti bütünüyle ele geçirmiş olacak. Bu ülkeyi bir krize, kaosa sokan, ülkeyi bir çıkmaza götüren AK Parti iktidarıdır. Ben Şanlıurfalıyım. Bugün Kilis'te temaslarımız oldu. Bu bölge geçmiş seçimlerde AK Parti'ye büyük oylar verdi ama karşılığını alamadı. O halde referandumda, Osmanlı tokadını vuracaksınız, biz buna inanıyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan son zamanlarda ülkücü hayranı kesildi. Böyle yaparak arkadaşlarımızı etkilemeye çalışıyor. İki yıl önce 'bunlar cani, bunlar katil, bunlara oy vermeyin, bunlar Meclis'e girerse DTP'lilerle her gün kavga ederler. Ben ülkeyi mi kalkındıracağım, bunların kavgasıyla mı uğraşacağım' diye konuşan Başbakan, şimdi timsah gözyaşlarıyla ülkücülere sahip çıkıyor. Bu bile bizim referandumda 'hayır' dememiz için çok önemli bir nedendir.''