T24 LogoT24 Logo
Politika

ÇAKMAKLI:"REFERANDUMDA HAYIR OYU VERECEĞİZ" KİLİS (A.A)

24 Temmuz 2010 23:27

-ÇAKMAKLI:"REFERANDUMDA HAYIR OYU VERECEĞİZ" KİLİS (A.A) - 24.07.2010 - MHP Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Çakmaklı, ''12 Eylülde yapılacak olan referandumda hayır oyu vereceğiz'' dedi. Çakmaklı, MHP Kilis İl Başkanlığı binasında düzenlediği toplantıda, 12 Eylüldeki referandumun, anayasa değişikliğinden ibaret olmadığını savundu. Parti olarak, referandumda ''hayır'' diyeceklerini ifade eden Çakmaklı, şöyle konuştu: ''Biz referandumda 'Hayır' diyeceğiz. Eğer sonuç 'Evet' çıkarsa AK Parti, devleti bütünüyle ele geçirmiş olacak. Bu ülkeyi bir krize, kaosa sokan, ülkeyi bir çıkmaza götüren AK Parti iktidarıdır. Ben Şanlıurfalıyım. Bugün Kilis'te temaslarımız oldu. Bu bölge geçmiş seçimlerde AK Parti'ye büyük oylar verdi ama karşılığını alamadı. O halde referandumda, Osmanlı tokadını vuracaksınız, biz buna inanıyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan son zamanlarda ülkücü hayranı kesildi. Böyle yaparak arkadaşlarımızı etkilemeye çalışıyor. İki yıl önce 'bunlar cani, bunlar katil, bunlara oy vermeyin, bunlar Meclis'e girerse DTP'lilerle her gün kavga ederler. Ben ülkeyi mi kalkındıracağım, bunların kavgasıyla mı uğraşacağım' diye konuşan Başbakan, şimdi timsah gözyaşlarıyla ülkücülere sahip çıkıyor. Bu bile bizim referandumda 'hayır' dememiz için çok önemli bir nedendir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24