Çakmak isteyenlere dikkat!

İstanbul Beyoğlu’nda bir mekanda telefon hırsızlığı olayı yaşandı. Çakmak isteyen bir kişi, müşterinin masanın üzerinde duran telefonunu çaldı.

Olay geçtiğimiz salı günü Taksim Mis Sokak’ta yaşandı. İş çıkışı sohbet etmek için mekana oturan bir grup arkadaştan, yoldan geçen bir kişi çakmak istedi. Çakmağı kullandığı sırada masanın üzerinde duran telefonu çalan kişiyi mekan çalışanı fark etti.

Mekan çalışanının müşteriye "Telefonun nerede" demesi üzerine çalınan telefonunun peşine düşen müşteri ve mekan çalışanı, sokağın köşesindeki Süslü Saksı Sokak’ta hırsızı yakaladı.

Civardakilerin müdahelesiyle çaldığı telefonu atan hırsız, kaçarak uzaklaştı.