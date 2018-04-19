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Çakmak isteme kavgası: 3 yaralı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Selim Sevinç, sigarasını yakmak için çakmak istediği 2 kişiyi çıkan kavgada bıçakla yaraladı

19 Nisan 2018 18:14

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Selim Sevinç, sigarasını yakmak için çakmak istediği 2 kişiyi çıkan kavgada bıçakla yaraladı. Kendisi de baltayla kolundan yaralanan Sevinç, tutuklandı.
Olay, Atakum ilçesi Yalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Selim Sevinç, sigarasını yakmak için Davut B. ve Süleyman B.\'den çakmak istedi. Bu sırada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yanında taşıdığı bıçağı çeken Sevinç, Davut B. ve Süleyman B.\'yi bıçakla yaraladı. Kavgada, Selim Sevinç de baltayla kolundan yaralandı.
Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Selim Sevinç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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