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Yaşam

Çakmak gazını poşete doldurup koklayınca öldü!

çakmak gazını poşete doldurarak soluduktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

13 Kasım 2010 02:00

T24 - Pendik’te bir ilköğretim okulu öğrencisi çakmak gazını poşete doldurarak soluduktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. 


Yenişehir Mahallesi’ndeki boş arazide Mesut Yılmaz İlköğretim okuluna 8. sınıf öğrencisi Hakan Ülker’in (14) cesedi bulundu. Polis, Ülker’in arkadaşları E.C. U.O. ve İ.A.’nın ifadesini aldı. Çocuklar çakmak gazını poşete doldurup soluduklarını, bu şekilde değişik hayaller gördüklerini söyledi. Milliyet gaztesinde yayımlanan haber şöyle:

Çakmak gazından öldü

‘Azrail’i gördüm!’

Çocuklardan E.C., ölen Hakan Ülker’in gazı içine çektikten sonra, “Şu kavak ağacının üzerinde Azrail’i gördüm. Şimdi oraya çıkıp onu öldüreceğim” dediğini daha sonra da fenalaşarak yere düştüğünü söyledi. Ülker’in cesedinin bulunduğu arazide çakmaklara gaz doldurmak için kullanılan tüpler bulundu. Hakan Ülker’in anne ve babasının ayrıldıkları, Hakan’ın babası Ünal Ülker ile birlikte kaldığı ve iki kardeşinin daha olduğu öğrenildi. Emniyet yetkilileri, çakmak gazı çekerek daha önce de Ümraniye ve Pendik’te iki çocuğun daha hayatını kaybettiğini söyledi.


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