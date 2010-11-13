Çakmak gazını poşete doldurup koklayınca öldü!

T24

‘Azrail’i gördüm!’



Yenişehir Mahallesi’ndeki boş arazide Mesut Yılmaz İlköğretim okuluna 8. sınıf öğrencisi Hakan Ülker’in (14) cesedi bulundu. Polis, Ülker’in arkadaşları E.C. U.O. ve İ.A.’nın ifadesini aldı. Çocuklar çakmak gazını poşete doldurup soluduklarını, bu şekilde değişik hayaller gördüklerini söyledi. Milliyet gaztesinde yayımlanan haber şöyle:Çocuklardan E.C., ölen Hakan Ülker’in gazı içine çektikten sonra, “Şu kavak ağacının üzerinde Azrail’i gördüm. Şimdi oraya çıkıp onu öldüreceğim” dediğini daha sonra da fenalaşarak yere düştüğünü söyledi. Ülker’in cesedinin bulunduğu arazide çakmaklara gaz doldurmak için kullanılan tüpler bulundu. Hakan Ülker’in anne ve babasının ayrıldıkları, Hakan’ın babası Ünal Ülker ile birlikte kaldığı ve iki kardeşinin daha olduğu öğrenildi. Emniyet yetkilileri, çakmak gazı çekerek daha önce de Ümraniye ve Pendik’te iki çocuğun daha hayatını kaybettiğini söyledi.