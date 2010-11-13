-ÇAKMAK GAZINDAN ÖLEN HAKAN TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 13.11.2010 - Pendik'te boş bir arazide ölü bulunan 14 yaşındaki Hakan Ülker'in cenazesi toprağa verildi. Pendik 75. Yıl Mesut Yılmaz İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi Ülker için Kurtköy Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi Hakan Ülker'in babası Ünal Ülker, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Ülker'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Ülker'in babası Ünal ve ağabeyi Halil Ülker ile aile yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.