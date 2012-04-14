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Yaşam

Çakmak gazı soluyan genç hayatını kaybetti

Bursa'da arkadaşlarıyla beraber çakmak gazı soluyan 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

14 Nisan 2012 18:01

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Endüstri Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Türker Burgur, satın aldığı çakmağın gazını soluyunca rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Burgur yaşamını yitirdi.

Türker Burgur, dün saat 20.00 sıralarında kendisi gibi liseye giden dört arkadaşı ile bakkaldan gazını solumak için iki çakmak satın aldı. Daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Sırmalar Mevkii’nde açık araziye giden Türker Burgur, burada çakmaz gazı soluyunca rahatsızlandı. Düştüğü yerden kaldırılan Burgur, arkadaşlarının cep telefonu ile çağırdığı ambulans ile Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şuuru kapanan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Türker Burgur’un cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı’nca başlandı.

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