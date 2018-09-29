T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çakmak gazı soluduğu iddia edilen genç öldü

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde çakmak gazı soluduğu iddia edilen lise öğrencisi C

29 Eylül 2018 18:13

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde çakmak gazı soluduğu iddia edilen lise öğrencisi C.İ.(14) yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan C.İ’yi gören çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, C.İ.\'nin durduğu belirlenen kalbini, kalp masajıyle yeniden çalıştırdı. Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan C.İ., burada yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
C.İ’nin cenezasi Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çakmak gazı kokladığı öne sürülen C.İ’nin kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.
Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi C.İ’nin yaklaşık 6 ay önce İstanbul’dan gelerek annesiyle birlikte Safranbolu’ya yerleştiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPESAFRANBOLU Karabük DHA KARABÜKün SafranboluOlayEmek MahallesindeYolGelenSafranbolu Devlet HastanesineAnkara Adli Tıp KurumunaEvliyaMeslekiTeknik Anadolu LisesiSafranboluyaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24