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Yaşam

Çakmak gazı çeken genç yaşamını yitirdi

Polis ekipleri, olay yerinde 3 adet çakmak gazı tüpü buldu

02 Ekim 2017 05:44

Karabük'te çakmak gazı çektiği ileri sürülen ve zehirlendiği ileri sürülen genç hayatını kaybetti.

Karabük'te, Yeşil Mahalle 100. Yıl Caddesi'ndeki boş arazide çakmak gazı çeken Soner S. (17) ve Fatih B. (17) rahatsızlanarak yere yığıldı.

Bir ara kendine gelen Fatih B, cep telefonuyla yakınlarını arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Soner S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Fatih B. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Savcı ve polisin incelemesinin ardından Soner S'nin cesedi, otopsi için AnkaraAdli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri, olay yerinde 3 adet çakmak gazı tüpü buldu.

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