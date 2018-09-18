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Çakmak gaz kokladığı öne sürülen genç öldü

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta çakmak gazı koklarken fenalaştığı öne sürülen lise öğrencisi Umut Sevindik (16), yaşamını yitirdi

18 Eylül 2018 13:10

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta çakmak gazı koklarken fenalaştığı öne sürülen lise öğrencisi Umut Sevindik (16), yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı yakınındaki yıkımı yapılan bir okulun bahçesinde meydana geldi. Okul arkadaşı olan lise öğrencileri N.B. ve Umut Sevindik, iddiaya göre çakmak gazı kokladı. Bir süre sonra Sevindik, fenalaştı. N.B., fenalaşan arkadaşı Sevindik\'i ana yola kadar taşıdı. Burada devriye görevi yürüten polis ekipleri, gençleri fark etti. Polislerin çağırdığı sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sevindik\'in öldüğü belirlendi. N.B., ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sevindik\'in cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
N.B.\'nin ifadesinde Sevindik ile birlikte çakmak gazı kokladıklarını söylediği belirtildi.

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