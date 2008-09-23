'Çakma Potter'ın yargı zaferi

Hindistan adaleti, Bollywood’un "Hari Puttar" filmine karşı "Harry Potter" filmlerinin yapımcısı Hollywood’un Warner Bros stüdyolarının açtığı davayı reddetti.



>>> Potter ve Puttar mahkemelik oldu



Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi, Warner Bros şirketinin 2005’ten bu yana "Hari Puttar" filminden haberi olduğu halde daha önce herhangi bir girişimde bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddederken, İngiliz yazar J.K. Rowling’in "Harry Potter" romanı okuyucularının, bu romandaki karakteri Hintli "Hari Puttar" ile karıştırmayacak kadar "kültürlü" olduğunu söyledi.