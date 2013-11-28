Çakma iPhone şarjı adam öldürdü!

Haber7'nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iPhone 4S'i şarja takan Tayvanlı genç önce bir süre bataryanın dolmasını bekledi. Ardından telefon şarjdayken arkadaşını arayan genç birden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Gencin hayatını kaybetmesinde iPhone 4S'i şarj etmek için kullandığı şarj aletinin neden olduğu açıklandı; zira kullanıcı çok daha ucuz fiyatlara satılan yan sanayi ürünü bir şarj aleti almıştı.

Apple bu tip kazaların önüne geçmek için şarj aleti fiyatlarında yakın zamanda indirime gitmişti.