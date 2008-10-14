’Çakma’ festival’

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı’ndan sağlanan 5.1 milyon YTL’lik bütçeli 6. Boğaziçi Festivali’nde St. Petersburg Balesi ve Rusya Devlet Senfoni Orkestrası adıyla, ’toplama’ sanatçıların sahneye çıkartıldığı anlaşıldı.



22 etkinliğe katılan sanatçılara da, adlarına tahsil edilen kaşe ücretlerinin yüzde 50 ila 70’sinin ödendiği ileri sürülüyor. İsmi kullanılan iki Rus topluluk yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor.



Toplumda 2010 Avrupa Kültür Başkenti bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 28 Ağustos - 27 Eylül arasında İstanbul’da düzenlenen Avrupa Kültür Başkenti Uluslararası Boğaziçi Festivali, yurtdışında Türkiye’nin prestijini sarsacak iki skandala sahne oldu. Festival kapsamında 9 Eylül’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda baş balerinliğini İrina Kolesnikova’nın yaptığı ünlü St. Petersburg Balesi yerine, aynı isimle St. Petersburg’daki bir bale okulunun topluluğu olan Jacobson Bale Grubu gösteri yaptı.



İzleyiciler ortaya çıkardı



22 Eylül’de Aya İrini Müzesi’nde konser vereceği açıklanan Rusya Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu yerine, yine aynı isimle, özel bir orkestra olan Moskova Senfoni konser verdi. Kadrosu İstanbul konseri için yetersiz kalan orkestra Moskova’nın diğer topluluklarından müzikçilerle takviye edildi. Skandal, sahnedeki sanatçılarla, afiş ve program fotoğraflarındaki kişilerin farklı olduğunu anlayan dikkatli izleyiciler sayesinde ortaya çıktı. Bazı izleyicilerin, topluluk üyelerine farklılığı sorması üzerine, gerçek anlaşıldı.



Sanatçılara ’iskontolu’ ücret



Boğaziçi Festivali için Kültür Bakanlığı ve İstanbul Avrupa 2010 Kültür Başkenti Ajansı’na sunulan projede belirtilen gösteri ücretlerinin de sanatçılara eksik ödendiği ileri sürülüyor. Aralarında Türkiye’den Zülfü Livaneli, Ahmet Özhan, Yavuz Bingöl, Hakan Şensoy, Erdal Erzincan, yurtdışından Zubin Mehta, Civan Gasparyan, Kayhan Kalhor gibi tanınmış tanınmış isimlerin bulunduğu festival sanatçılarının banka hesaplarına yatırılan ücretler, adlarına tahsil edilen ücretlerin yüzde 50 ila 70’i oranında kaldı. Hürriyet’in görüştüğü dört festival sanatçısı bu bilgiyi doğruladı. Eksik ödemeyi yeni öğrendiklerini belirten sanatçılar, şikayetlerini basın yoluyla kamuoyuna iletmek yerine, 2010 Ajansı yetkililerine aktaracaklarını belirtti.



Adları kullanılanlar mahkemeye gidecek



Hürriyet’in Fransa’da ulaştığı St. Petersburg Balesi’nin menajeri Nezaket Kasımova, İstanbul’da sahneye farklı bir topluluğun çıktığını doğruladı. "St. Petersburg Balesi’nin yönetmeni Konstantin Tashkin konuyu inceliyor. 15 Kasım’da gösteri için İstanbul’a geldiğinde ilgililer hakkında dava açacak" dedi. Rusya Devlet Senfoni Orkestrası ve Korosu’nun Moskova’daki menajeri, Sovinart yetkilisi Eilina Tikhomirova ise "Orkestramız İstanbul’daki festivalde yer almadı. Konuyu yeni öğrendik, inceliyoruz. Gerekirse yasal haklarımızı kullanacağız" dedi.



28 bin kişi izlemişti



Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Bayhan, Boğaziçi Festivali’nin sorunsuz tamamlandığını, etkinliklerin 10 bin 329’u biletli olmak üzere toplam 28 bin kişi tarafından izlendiğini söyledi. "Hesaplarımız şeffaf ve açıktır. Üç hafta önce, Hürriyet’in Kültürazzi köşesinde yayımlanan iddialardan sonra dosyayı bir kez daha Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne gönderdik. Bildiğim kadarıyla, soruşturmaya açmaya değer herhangi bir suiistimale rastlanmadı. Bütçemiz fazla ya da açık vermedi" dedi. Festivalle ilgili Sabah Gazetesi’ne "Programdan hiç haberim olmadı" diyen 2010 Müzik ve Opera Yönetmeni Cem Mansur da, Hürriyet’in sorularını, bu konuda konuşmak istemediğini belirterek yanıtlamakla yetindi.



9 bin YTL’lik sitesi kapalı



Festival bütçesinde, büyüklüğüne bakılmaksızın 21 gösterinin her biri için "Teknik hizmetler" başlığı altında 25 bin YTL tahsil edildi. Ancak etkinliklerin bir kısmında belediyeye ait tesislerin teknik donanımı ve personelin kullanıldığı iddia edilen festivalin kurumsal internet sitesi için de 9 bin YTL ödendi. Ancak site henüz faaliyete geçemedi. www.bogazicifestivali.com adresindeki web sitesinde "Kısa bir süre sonra web sitemizin tüm içeriği yayında olacaktır" deniliyor.





