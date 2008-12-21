'Çakma 50 Cent' 800 kişiyi kötü çarptı

Yarışma için İstanbul'a gelen
ABD'li şarkıcının Airport'taki partiye katılacağı duyuruldu. Disko
yetkilisi "Başka biri getirildi" dedi, biletli 800 kişi isyan etti..
Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine 'Var mısın Yok musun?' programı için Türkiye'ye gelen
ve gerçek adı Curtis James Jackson olan dünyaca ünlü R&B
şarkıcısı 50 Cent'in, program çekimleri sonrası Zincirlikuyu'daki Club
Airport adlı mekânda sahne alacağı söylendi. Bunu duyan 50 Cent
hayranları ve ünlü simalar Airport'a akın etti. 50 Cent 02.30'da geldi.
Fakat gerçeği değildi. Çünkü gerçek 50 Cent, Beyoğlu'nda restoranda
yemek yedikten sonra yorgun olduğu gerekçesiyle W Otel'deki odasına
çekildi. BEYOĞLU 8'E GİTTİ
Airport'a akın eden
Demet Akalın, Tümer Metin ve eşi, Merve Terim gibi ünlü isimler de
hayal kırıklığına uğradı. Bilet fiyatlarının ayakta 75, stand 600 ve
loca 3 bin YTL olduğu partiye giden Demet Akalın, "Bacak boyunda bir
adamı getirmişler. Bir de 2 bin 700 YTL hesap ödedim" dedi. Airport'un
sahipleri Atilla Önaç ve Altuğ Paker ile Buz Organizasyon'un sahibi
Eser Türkmen ise dün yaptıkları basın açıklamasıyla, kendilerinin
dolandırıldığını belirtip, "30 bin dolar verdik. Başkası getirildi"
dedi ve belge (üstte) sundu. Acun Ilıcalı, "Partinin bizimle ilgisi
yok. Çekim sonrası 50 Cent'i, Beyoğlu 8 İstanbul'a götürdük" ifadesini
kullandı.