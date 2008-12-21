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'Çakma 50 Cent' 800 kişiyi kötü çarptı

İstanbul'a gelen 50 Cent Airport'taki partiye katılacağı duyuruldu. "Başka biri getirildi" denilince, biletli 800 kişi isyan etti..

21 Aralık 2008 02:00

Yarışma için İstanbul'a gelen ABD'li şarkıcının Airport'taki partiye katılacağı duyuruldu. Disko yetkilisi "Başka biri getirildi" dedi, biletli 800 kişi isyan etti..

Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine 'Var mısın Yok musun?' programı için Türkiye'ye gelen ve gerçek adı Curtis James Jackson olan dünyaca ünlü R&B şarkıcısı 50 Cent'in, program çekimleri sonrası Zincirlikuyu'daki Club Airport adlı mekânda sahne alacağı söylendi. Bunu duyan 50 Cent hayranları ve ünlü simalar Airport'a akın etti. 50 Cent 02.30'da geldi. Fakat gerçeği değildi. Çünkü gerçek 50 Cent, Beyoğlu'nda restoranda yemek yedikten sonra yorgun olduğu gerekçesiyle W Otel'deki odasına çekildi.

BEYOĞLU 8'E GİTTİ
Airport'a akın eden Demet Akalın, Tümer Metin ve eşi, Merve Terim gibi ünlü isimler de hayal kırıklığına uğradı. Bilet fiyatlarının ayakta 75, stand 600 ve loca 3 bin YTL olduğu partiye giden Demet Akalın, "Bacak boyunda bir adamı getirmişler. Bir de 2 bin 700 YTL hesap ödedim" dedi. Airport'un sahipleri Atilla Önaç ve Altuğ Paker ile Buz Organizasyon'un sahibi Eser Türkmen ise dün yaptıkları basın açıklamasıyla, kendilerinin dolandırıldığını belirtip, "30 bin dolar verdik. Başkası getirildi" dedi ve belge (üstte) sundu. Acun Ilıcalı, "Partinin bizimle ilgisi yok. Çekim sonrası 50 Cent'i, Beyoğlu 8 İstanbul'a götürdük" ifadesini kullandı.

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