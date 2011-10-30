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Yaşam

Çakır'ın cenazesi toprağa verildi ANKARA (A.A)

30 Ekim 2011 18:24

-Çakır'ın cenazesi toprağa verildi ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Kalp krizinden vefat eden AK Parti Ordu Milletvekili Harun Çakır'ın cenazesi Gölbaşı ilçesinin Gökçehöyük köyünde toprağa verildi. Çakır için Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.  Törene, Çakır'ın annesi Fatma, eşi Seydegül, kızı Selcen, oğlu Orkun'un yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ali Em, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, çok sayıda eski ve yeni milletvekili katıldı. Çakır'ın oğlu Orkun ile kardeşi Hayri Çakır'ın taziyeleri kabul ettiği tören sırasında, Çakır'ın yürümekte zorluk çeken annesi Fatma Çakır sandalyede oturtuldu.  Namazın ardından Harun Çakır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, polisler tarafından cenaze aracına taşındı. Çakır'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Gökçehöyük köyüne getirildi. Cenaze, Gökçehöyük köyü mezarlığında toprağa verildi.

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