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Politika

Çakır için TBMM'de tören TBMM (A.A)

30 Ekim 2011 13:40

-Çakır için TBMM'de tören TBMM (A.A) - 30.10.2011 - Geçirdiği kalp krizi sonucu önceki gün vefat eden AK Parti Ordu Milletvekili Harun Çakır için TBMM'de tören düzenlendi. Törende, Çakır'ın özgeçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Cenaze törenine, Çakır'ın annesi Fatma, eşi Seydegül, kızı Selcen, oğlu Orkun'un yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, MHP'den Grup Başkanvekili Oktay Vural, çok sayıda eski ve yeni milletvekili, Meclis bürokratları katıldı. Ayrıca, Ordu Valisi Orhan Düzgün ve Ordu'dan otobüslerle gelen vatandaşlar da törende hazır bulundu. Yürümekte zorluk çeken anne Fatma Çakır, tören alanına yakınlarının yardımıyla getirildi. Tören sırasında sandalyede oturtulan Çakır, ''Oğlum'' diyerek ağladı. Ordu'da 1954'te doğan Harun Çakır, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun oldu. İş hayatına Türk Standartları Enstitüsünde uzman olarak başlayan Çakır, aynı kurumda sırasıyla Yayın ve Tanıtma Müdürü, Tüketicinin Korunması Müdürü, Standart Hazırlama Dairesi Başkanı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, Ar-Ge Merkezi Başkanı ve İzleme Dairesi Başkanı görevlerinde bulundu. Çakır'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğlen kılınacak namazın ardından Gölbaşı Gökçehöyük Köyü'nde toprağa verilecek.

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