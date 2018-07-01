Çakıcı'nın tehdit ettiği Karar yazarlarına Karamollaoğlu'ndan destek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edilen Karar gazetesi yazarlarını telefonla arayıp üzüntü ve desteğini iletti.

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Karar gazetesini ve gazetenin yazarı olan 6 gazeteciyi ölümle tehdit eden bir açıklama yapmıştı. Alaattin Çakıcı’nın tehdidi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Çakıcı, gazetenin patronu Mehmet Aydın, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras ile birlikte yazarlar Hakan Albayrak, Etyen Mahçupyan, Akif Beki, Gürbüz Özaltınlı ve Ali Bayramoğlu’nun isimlerini sıraladıktan sonra gazetenin bir diğer yazarı olan Elif Çakır için not düşerek, “kadın olduğu için dokunmayın” ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu üzüntü ve desteklerini iletti

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Karar Gazetesi’ne ve yazarlarına yönelik yapılan tehditler sebebi ile İbrahim Kiras, Hakan Albayrak, Elif Çakır, Akif Beki, Etyen Mahçupyan, İbrahim Kahveci ve Mehmet Aydın’ı telefonla arayarak yaşanan bu vahim durumdan ötürü üzüntülerini ve desteklerini iletti.