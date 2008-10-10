Çakıcı’nın cezası indirildi

Alaattin Çakıcı’nın, 8 yıl önce Karagümrük Spor Kulübü Lokali’ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin "suç işlemek için örgüt kurmak" suçundan çarptırıldığı 3 yıl 4 ay hapis cezası, yeni Türk Ceza Kanunu’na (TCK) uyarlanma amacıyla görülen davada 2 yıl 1 aya indirildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Alaattin Çakıcı katılmadı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, Çakıcı’nın yeni TCK’nın 220/1-3 maddelerinde düzenlenen "suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsini istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Çakıcı’nın avukatı Mustafa Avlağı da daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, müvekkiline bu suçtan ceza verilemeyeceğini savundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çakıcı’ya "suç işlemek için örgüt kurduğu sabit olduğundan", bu suçu düzenleyen yeni TCK’nın 220/1. ve 3. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Karagümrük Spor Kulübü Lokali’nin 26 Mart 2000’de basılarak 15 kişinin yaralanmasına ilişkin 24 sanığı yargılayan İstanbul 1 No’lu DGM, 29 Kasım 2002’de Alaattin Çakıcı’yı "çıkar amaçlı suç örgütünün kurucusu ve lideri olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırmıştı. Mahkemenin bu kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesince onanmıştı.

Yeni TCK’nın yürürlüğe girmesinin ardından lehe olan yasa hükümlerinin uygulanması için Çakıcı hakkında verilen bu hüküm yeniden ele alınmıştı.

