T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çakıcı’nın cezası indirildi

Alaattin Çakıcı’nın, 8 yıl önce Karagümrük Spor Kulübü Lokali’ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin 'suç işlemek için örgüt kurmak'

10 Ekim 2008 03:00

Alaattin Çakıcı’nın, 8 yıl önce Karagümrük Spor Kulübü Lokali’ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin "suç işlemek için örgüt kurmak" suçundan çarptırıldığı 3 yıl 4 ay hapis cezası, yeni Türk Ceza Kanunu’na (TCK) uyarlanma amacıyla görülen davada 2 yıl 1 aya indirildi.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Alaattin Çakıcı katılmadı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, Çakıcı’nın yeni TCK’nın 220/1-3 maddelerinde düzenlenen "suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsini istedi.
Mütalaaya karşı savunma yapan Çakıcı’nın avukatı Mustafa Avlağı da daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, müvekkiline bu suçtan ceza verilemeyeceğini savundu.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çakıcı’ya "suç işlemek için örgüt kurduğu sabit olduğundan", bu suçu düzenleyen yeni TCK’nın 220/1. ve 3. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Karagümrük Spor Kulübü Lokali’nin 26 Mart 2000’de basılarak 15 kişinin yaralanmasına ilişkin 24 sanığı yargılayan İstanbul 1 No’lu DGM, 29 Kasım 2002’de Alaattin Çakıcı’yı "çıkar amaçlı suç örgütünün kurucusu ve lideri olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırmıştı. Mahkemenin bu kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesince onanmıştı.
Yeni TCK’nın yürürlüğe girmesinin ardından lehe olan yasa hükümlerinin uygulanması için Çakıcı hakkında verilen bu hüküm yeniden ele alınmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24