Çakıcı: 'Yüzünde kan var yere eğil' dedi

T24 - Tatlıses'e saldırıda boynuna kurşun isabet eden asistan Damla Buket Çakıcı, yaşadıklarını annesi aracılığıyla, Savaş Ay'a anlattı. Çakıcı, "İlk kurşun bana geldi. 'Yandım ah' diye bağırdım. Şoföre 'gaza bas' dedim.' dedi.



Sabah gazetesi yazarı Savaş Ay'ın bugün (16 Mart 2011) yayımlanan röportajı şöyle:





Maslak'ta Tatlıses'in yattığı hastanedeydim dün. Otomobiline yapılan silahlı saldırı sırasında İbrahim Tatlıses'le birlikte yaralanan asistanı Damla Buket Çakıcı olaydan sonra ilk kez annesi Güler Hanım aracılığıyla konuştu ve dehşet anını anlattı: "İlk kurşun bana değdi ve 'yandım ah!' diye bağırdım, İbrahim Bey bana 'eğil' dediği anda yüzünün kanlar içinde olduğunu gördüm. Şoföre 'bas gaza' diye bağırdım. Hastaneye gidene kadar İbrahim Bey son derece sakin davrandı. Kesik kesik ve az konuşabiliyordu, durumuyla ilgili sorduklarıma gözüyle, başıyla yanıtlar verdi. Kurşun boynumun kulak altı hizasından girip yanağımdan çıkmış. Büyük oğlu Ahmet Tatlı'ya haber verdik. Evi hastaneye çok yakındı. İlk o geldi, doktorların da önerisiyle ambulansla bu hastaneye getirildik."





BAŞBAKAN RİCA ETMİŞ



Olayın mağduru ve tanığı Damla Buket'in ilk sözleri bunlar. Yaralı genç kızın annesi Güler Hanım ise şunları anlattı: "Kızım 9 yıldır İbrahim Bey'le çalışıyor. Ben emekli sınıf öğretmeniyim. Eşim Zonguldaklı. Bahçeşehir güvenlik amiri. Alaattin Çakıcı ve ailesiyle yakınlığımız yok. Soyadı benzerliği sadece. Doktorlarımız çok iyi. Dünya çapında beyin cerrahımız Necmettin Pamir de geldi baktı. Galiba sayın Başbakanımız rica etmiş kendisine. Yüzün o bölgesinde 5 yaprak kas varmış, mermi onlara değse yüz felci olurmuş ama sadece yakıp geçmiş. İbrahim Bey'in durumunu sorunca 'iyi' dedik. İkinci şoku yaşamasın istedik. Kızım taburcu olabilir ama güvenlik açısından hastanede tutuluyor."





'SÜRPRİZ YAPACAKTIM'



İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Hanım olayı duyar duymaz Şanlıurfa'dan geldi. Dün kendisiyle sohbetimizde en son ne zaman görüştüklerini sordum. Üzgün bir ses tonuyla, şöyle konuştu: "Oğlumuz Ahmet'in bebeği oldu 3 ay önce. Ben hemen İstanbul'a, onların evine geldim. Sonra İbrahim Bey'e sevdiği Urfa yemeklerini yapıp çağırdım. Geldi torunu görüp kulağına ezan okudu. Çocuklar rica etti, 'Adını sen koy baba ' deyince güldü; 'Bu da babası gibi Ahmet olsun' dedi. Gece ayrılırken sanki içine doğmuş gibi 'Adalet Hanım. Kime ne zaman olacağı belli olmuyor, hakkını helal et' dedi. Onu gizlice Hac listesine yazdırmıştım. Vakti gelince sürpriz yapıp açıklayacak, Mekke'ye gidip hacı olmasını sağlayacaktım. İbrahim Bey güçlü insandır Cenabıhak sayesinde atlatacağına eminim" Büyük oğlu Ahmet Tatlı ise, "Savaş Abi büyük bir bilgi kirliliği var. Her kafadan bir ses çıkıyor. İşin polisiye kısmı emniyetimizi ilgilendirir. Şu an önemli olan babamın sağlığına kavuşması" dedi.