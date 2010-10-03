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Çakıcı: Ya Ergin’ler gelsin ya da ben gideyim

Çakıcı-Ergin kardeşler arasındaki husumet mektup savaşlarıyla tırmanıyor. Çakıcı, Ergin’in yattığı cezaevine nakil istedi

03 Ekim 2010 03:00

T24 - Çakıcı-Ergin kardeşler arasındaki husumet mektup savaşlarıyla tırmanıyor. Çakıcı, Ergin’in yattığı cezaevine nakil istedi



Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Alaattin Çakıcı’nın ağır ceza mahkemesinde görülmek olan olan duruşmasını izleyen ses sanatçısı Adnan Şenses’in, Nuri Ergin tarafından ölümle tehdit edilmesinin ardından iki grup arasındaki mektup savaşı tırmanmaya devam ediyor. Çakıcı, Kandıra Cezaevi Savcılığı’na verdiği dilekçede, Nuri ve Vedat Ergin’in yattığı Edirne Cezaevi’ne nakledilmeyi talep etti.


Çakıcı, bu talebinin olumlu karşılanmaması durumunda ise Ergin kardeşlerin kendisinin yattığı Kandıra Cezaevi’ne gönderilmelerini istedi.


Edirne Cezaevi’nde yatan Nuri Ergin, Kandıra Cezaevi’nde yatan Alaattin Çakıcı’yı çocukları ve kardeşlerine yönelik suikast yapmayı planlamakla suçlamıştı. Çakıcı da Ergin’e “Veli Küçük’ün yosması, zenne” demişi. Ergin de Çakıcı için “zıpçıktı, kaşalot kaşar, kaşaroloji mezunu kaşaralog” gibi ifadeler kullanmıştı.


Nuri ve Vedat Ergin kardeşlerin, kendisinin yattığı Kandıra Cezaevi’ne nakledilmeyi istedikleri yönünde bilgisi olduğunu söyleyen Çakıcı, dilekçesinde, Ergin kardeşlere izin verilmesini, can güvenliğinden endişesi olmadığını ifade etti ve koruma da istemediğini belirtti. Çakıcı’nın, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak” ve “kasten adam öldürmek” suçlarından yaklaşık 68 yıl hapis cezası var.



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