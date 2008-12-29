Çakıcı hastaneye kaldırıldı

Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kocaeli F Tipi 1 No'lu Cezaevi'nde hükümlü bulunan Çakıcı, cezaevi aracıyla geniş güvenlik önlemleri altında KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.



Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle getirilen Çakıcı'nın acil serviste kardiyoloji uzmanlarınca muayene edildiğini ve EKG'sinin çekildiğini belirtti.



Çakıcı'nın yeni ve daha önce çekilen EKG'lerinin uzman doktorlarca değerlendirildiğini ifade eden Mutlu, kendilerinde mahkum koğuşu olmadığı için doktorların, daha detaylı incelenmesi amacıyla Çakıcı'nın Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmesi yönünde görüş bildirdiklerini kaydetti.



Doktorların ayrıca, sırt ağrıları nedeniyle Çakıcı'nın İstanbul'da uygun bir hastanede fizik tedavi ve rehabilitasyon görebileceğini belirttiklerini de ifade eden Nazım Mutlu, Çakıcı'da ne tür bir bulguya rastlandığıyla ilgili açıklama yapmadı.



Acil serviste yaklaşık 1.5 saat süren tetkikin ardından Çakıcı, yeniden Kocaeli F Tipi 1 No'lu Cezaevi'ne götürüldü.



Karagümrük Spor Kulübü Lokali baskını nedeniyle 14 yıl 9 ay 20 gün, Tevfik Nurullah Ağansoy'un Bebek'te öldürülmesiyle ilgili olarak da 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Alaattin Çakıcı, sağlık sorunları nedeniyle Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nden geçen yıl Kocaeli F Tipi 1 No'lu Cezaevi'ne nakledilmişti.

