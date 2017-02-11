Cakarta'da "Kafir vali istemiyoruz" protestosu

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da on binlerce kişi, Çin asıllı Hristiyan vali adayını protesto için yürüdü, "Kafir vali istemiyoruz" sloganları attı.

Halihazırda Cakarta valisi olan Basuki Tjahaja Purnama hakkında İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ancak davaya rağmen, Purnama'nın Çarşamba günü yapılacak seçimlerde yeniden vali seçilmesi bekleniyor.

Radikal İslamcı grupların örgütlediği protestolar, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan ülkede, dinsel hoşgörüsüzlük kaygılarını artırdı.

İstiklal Camii önünde toplu namaz kılan kalabalık, Müslüman adaylara oy verilmesini istedi.

Bazı İslami grupların üyeleri, "Tercihim Müslüman bir lider", "Kafir aday seçmek haramdır" yazılı dövizler taşıdı.

Geçen Kasım'da, "Ahok" adıyla da bilinen valiyi protesto için düzenlenen gösterilerde bir kişi ölmüş, onlarca gösterici ve polis memuru yaralanmıştı.

2014'te göreve gelen ve Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra ilk Hristiyan valisi olan Purnama, "Bazı Bazı Müslüman gruplar, Kuran'dan ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. İnsanları aptal yerine koyuyorlar" dediği için yargılanıyor.

Purnama'nın gönderme yaptığı ayetlerin, bazı gruplar tarafından Müslümanların gayri Müslüman bir liderin idaresi altında yaşayamayacağı şeklinde yorumlandığı belirtiliyor.

Purnama, hedefinin Kuran değil, Kuran'ı yanlış yorumlayan siyasetçiler olduğunu söylüyor.

250 milyon nüfuslu Endonezya'da halkın yüzde 10'u Hristiyan. Ülkedeki Çinlilerin oranı da yüzde bir.

1998'de Çinli azılnlığın ev ve işyerlerinin yağmalanıp ateşe verildiği olaylar sırasında binden fazla kişi ölmüştü.

Ancak, ülkedeki Müslümanların büyük ölçüde ılımlı olduğu ve Endonezya'nın en büyük İslami grubu Nehdatül Ulema'nın, üyelerine protestolara katılmamaları çağrısında bulunduğunu belirtiliyor.