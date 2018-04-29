Cakarta Valisi'ne 'dine hakaretten' hapis cezası

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın valisi Basuki Tjahaja Purnama'ya "dine hakaret ve şiddet kışkırtıcılığı" suçlarından iki yıl hapis cezası verildi.

Purnama'yı protesto edenler idam cezası talep ederken Purnama kararı temyize götürecek.

Kısaca Ahok diye bilinen, Hristiyan ve etnik olarak Çin kökenli olan Purnama'nın göreve başlaması Endonezya'nın dini toleransı konusunda bir test olarak görülüyordu.

Purnama seçim kampanyası konuşmasında Kuran'daki bir ayete gönderme yaparak dine hakaret etmekle suçlanıyor.

Kararın ardından tutuklanan Purnama, konuyu bir üst mahkemeye taşıyacağını açıkladı.

Kasım ayına kadar valilik görevini yardımcısı Djarot Saiful Hidayat yürütecek.

Savcıların ertelemeli bir yıl hapis cezası talep ettiği davada verilen bu karar çoğu kişinin beklediğinden daha ağırdı.

Purnama geçen yıl seçim kampanyası sırasında yaptığı bir konuşmada Müslüman din liderlerini Kuran'daki bir ayete referans vererek Müslümanlara gayrimüslimlere oy vermeme çağrısı yapmakla suçlamıştı.

Purnama'nın konuşmasının videosu düzenlenerek internette hızla yayılmış ve katı muhafazakârların öfkesini çekmiş, valinin yargılanması için gösteriler düzenlenmişti

Purnama mahkeme boyunca suçlu olduğunu reddetse de sözleri için özür dilemişti.

Karar duruşmasında Purnama'yı destekleyenler serbest kalması için, karşı çıkan göstericiler ise uzun bir hapis cezası alması için gösteriler düzenledi.

Karara öfkelenen bazı protestocular, Purnama'nın idam edilmesini talep etmişti.

İki gösterici grup arasında bariyerler kurmak için 15 bin güvenlik gücü görevlendirildi.

Mahkeme salonunun dışında kararı duyan Ahok destekçileri gözyaşları içinde kaldı.

Purnama'yı destekleyen göstericilerden dindar bir Müslüman olan Andi, "Çok iyi bir adam ve büyük bir liderdi. İnsanların hangi dinden olduğunu umursamazdı" dedi.

Fakat İslami grupların düzenlediği protestoda çok farklı bir atmosfer vardı.

Purnama'yı protesto eden Solihin ise "Bu ceza çok hafif. Üst sınır olan 5 yıl ceza verilmeliydi. Ama en iyisi idam edilmesi olurdu" dedi.

Hem etnik Çinli hem de Hıristiyan kimliği nedeniyle çifte azınlık olan Solihin, Jakarta'nın son 50 yıldaki tek gayrimüslim valisiydi.

1998'de şiddetli Çin karşıtı isyanların gerçekleştiği kentte Purnama'nın göreve başlaması büyük bir adım olarak görülmüştü.

Purnama, yolsuzluk karşıtı politikalarıyla biliniyordu.

Sürmekte olan davası Purnama'nın geçen ay yapılan seçimi kaybetmesinde etkili oldu. Seçimi kazanan muhafazakar Müslüman Anies Rasyid Baswedan Kasım ayında göreve başlayacak.

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya'nın nüfusunun yüzde 85'i Müslüman. Ülke 6 dine resmi olarak saygı duyuyor.