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'Çakarlı saldırgan' için 25 yıla kadar hapis istendi

03 Aralık 2020 13:10

İstanbul'da seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal hakkında 4 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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